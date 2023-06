Data Masters, la startup made in Sud che insegna l’AI al mondo

C’è molto Mezzogiorno nel mondo che ruota intorno al crescente sviluppo dell’Intelligenza Artificiale. Dall’intuizione di un team di tre “cervelli” italiani, il founder napoletano Luigi Congedo e i pugliesi Francesco Cipriani, ingegnere informatico, e Vincenzo Maritati, ricercatore a capo della didattica, è nata Data Masters, la prima Tech Academy Online italiana dedicata a Data Science, Artificial Intelligence e Machine Learning. Un vanto tra le start up italiane che si stanno imponendo a livello internazionale proponendosi di entrate nel duopolio USA-Cina sullo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale. A finanziare la startup nella sua prima raccolta di capitale da 650mila euro, oltre a Invitalia e al colosso Zanichelli Venture che per la prima volta investe in una società tricolore, anche un altro pezzo di Napoli, l’acceleratore di idee Seedup. Il Ceo Alberto Celentano parla di vanto tutto targato Sud: «Con orgoglio siamo stati tra i coinvestitori e coordinatori della raccolta per Data Masters poiché è fondamentale che Napoli e il Mezzogiorno siano presenti in un settore dove l’Italia attualmente è assente. Si tratta di un team stellare tutto made in sud che già ha lasciato il segno nella Silicon Valley, basti pensare che tra i loro advisor c’è l’ex presidente mondo di Apple. Per un acceleratore di idee come Seedup, che crede nella creatività e nello spirito di sacrificio dei talenti del Sud, era impossibile non partecipare attivamente alla crescita internazionale di Data Masters».

Dal 2021, anno di nascita, è stata infatti una continua crescita. Data Masters oggi conta 5000 studenti iscritti fra privati - tecnici, studenti, professionisti, manager – ed aziende di ogni settore. Lungo il suo percorso Data Masters ha lanciato numerosi corsi formativi online basati su metodologie innovative di didattica: dalla classe capovolta (flipped classroom), all’apprendimento basato sulle competenze (skills-based learning). Inoltre, utilizza una tecnologia proprietaria per tracciare il progresso degli studenti, identificare lo “skills gap” e creare percorsi customizzati che uniscono la flessibilità dell’on-demand all’interazione diretta con docenti di livello internazionale. Fra i prossimi passi, il lancio imminente sulla piattaforma di un nuovo corso di “Prompt Engineering”, che riguarda come usare al meglio e con consapevolezza i modelli LLM come ChatGPT.

Il capitale raccolto, anche grazie a Seedup, sarà usato per crescere in Italia e in Europa, creando eccellenze e posti di lavoro con l’ampliamento del team e la creazione di un network internazionale di massimi esperti del settore AI. Il futuro ha fame di esperti in AI e questa volta sarà il Sud Italia ad offrire al mondo una formazione d’eccellenza.