“Dall’idea all’impresa green 4”: le startup finaliste del Contest

Cinque le startup che si scontreranno in una elevator pitch competition. La finale dell’evento, indeato dal SeedUp, si terrà il 2 luglio presso la sede di Ambiente S.p.A. di San Vitaliano. In palio Micro-Seed del valore di 10,000.00 euro

Si è conclusa il 15 Maggio la modalità di applicational contest green di SeedUp giunto ormai alla sua 4° edizone. Una giuria di esperti composta dai partners e sponsors dell’evento, oltre che ovviamente dal team di SeedUp, ha selezionato 5 startup finaliste che si scontreranno in una elevator pitch competition. Ecco i nominativi:

- Krill Design: trasforma lo scarto alimentare in prodotti di eco-design creando un ponte tra i produttori di scarto e il consumatore finale.

- Fvturax: un progetto, una community, con l’obiettivo di sviluppare un’economia sperimentale parallela.

- White and Seeds: startup innovativa fondata nel 2019 ed attiva nella produzione di snack salutari.

- Krastos: materiali compositi per la bioedilizia a matrice geopolimerica prodotti da scarti industriali.

- AlbaLab: progetto di startup per la realizzazione e commercializzazione di estratti in acqua e olio di oliva di molecole naturali attraverso processi di Cavitazione Idrodinamica (HC).

La finale dell’evento si terrà il 2 Luglio 2021 dalle ore 10 presso la sede di Ambiente S.p.A. di San Vitaliano, in cui le startup avranno la possibilità di aggiudicarsi il Micro-Seed del valore di 10,000.00 euro (cash e service) che darà avvio al percorso di pre-accelerazione con SeedUp. La startup vincitrice grazie a tale percorso potrà usufruire, in base alle esigenze specifiche, oltre che di una piccola liquidità, principalmente di servizi ad alto valore aggiunto, di attività di tutorship e di mentoring, oltre che di assistenza ed accompagnamento per lasuccessiva raccolta in fase “seed” di capitali pubblici/privati, attività di networking con imprenditori e professionisti specializzati nel mercato di riferimento della startup e di velocizzarne quindi il percorso di crescita.

Date le normative Covid-19 la sala sarà riservata ad un numero limitate di persone, per questo SeedUppredisporrà una diretta attraverso i propri canali socialper chiunque volesse partecipare da remoto all’evento.