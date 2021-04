“Dall’idea all’impresa green”: successo per la quarta edizione del contest rivolto alle startup

Grande partecipazione al progetto nazionale di SeedUp. Tante le idee da selezionare e valutare per i giurati che decreteranno i vincitori del contest targato 2021. Le candidature restano ancora aperte fino al 15 maggio

E’ partito alla grande il contest “Dall'idea all'impresa green”. Successo di partecipanti per la IV edizione del progetto dedicato alle per startup green di SeedUp.

Tante le idee da selezionare e valutare per i giurati che decreteranno i vincitori del contest targato 2021.

"In Italia c'è tanta voglia di fare impresa, i nostri giovani sono pieni di idee in fermento, manca spesso chi crede in loro", nota Angelo Bruscino, socio di GreenEnergy Holding spa e Co-Founder di Seedup.

"Attraverso una procedura competitiva ma, soprattutto, con il confronto di idee, vogliamo premiare il merito. Come SeedUp, è da anni che siamo al fianco dei giovani innovatori per portare avanti una nuova idea di Italia, più inclusiva, smart e tecnologicamente all'avanguardia", conclude Bruscino.

Green ed economia, un binomio vincente che concretamente connette i giovani al mondo del lavoro come ricorda Alberto Celentano CEO di SeedUp:

"Il contest, arrivato ormai alla 4° edizione e all'avanguardia in un contesto sempre più sensibile a temi come la sostenibilità, ha l’obiettivo di promuovere ed accelerare lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi nei settori della green/circular economy”.

Nel 2019, data dell’ultima edizione del contest, la startup vincitrice, ”RiverCleaning”, è riuscita ad estendere il proprio brevetto relativo ai mulini galleggianti a livello europeo e successivamente a venderlo. Un’ impresa realizzata anche grazie al nostro supporto, dopo soli 8 mesi dalla vincita “Dall’idea all’impresa green 3”.



Per i vincitori, 10.000 euro in palio per sostenere la propria attività nei settori: agrifood, mobilità sostenibile, energie rinnovabili, waste management ed economia circolare.

La candidatura può essere ancora presentata: le iscrizioni si chiuderanno il 15 maggio.

Basta collegarsi tramite consultare l’apposita sezione "Contest 2021" presente sul sito SeedUp.it.

SeedUp è un acceleratore di idee che opera per favorire la nascita e lo sviluppo di startup innovative. Fondata nel 2015 da giovani imprenditori, manager, professionisti universitari e società operanti nel settore della consulenza finanziaria. SeedUp opera attraverso programmi di pre-accelerazione e aiuta le imprese ad affrontare tutte le incombenze organizzative per entrare rapidamente e in modo competitivo nel mercato di riferimento.