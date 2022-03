“Da 0 ad exit”, ecco l'e-commerce 2.0

La squadra formata da Alfredo Loris e Ozzibig (alias Antonio Ozzauto) guarda avanti e brevetta strategie a prova di futuro! Un metodo infallibile e verificabile che sin ora ha portato strabilianti risultati; un processo che offre le competenze per pianificare strategie di comunicazione volte a rafforzare la Brand Reputation. Uno dei percorsi di maggior successo della coppia strategica Loris/Ozzauto fornisce gli strumenti necessari per intraprendere una carriera di successo nel mondo del commercio online e nella comunicazione. Alfredo e Antonio - lo Yin e lo Yang del mondo della comunicazione - unendo le loro skills sono riusciti a caratterizzare un percorso unico. Da un lato Antonio Ozzauto, classe ’94, founder di Ozberstudios e Obstudios: rispettivamente, agenzia di development/consulting ed etichetta discografica e dall’altro Alfredo Loris esperto in formazione che riesce a velocizzare con il suo metodo il processo di apprendimento diverse volte rispetto ai canonici percorsi (il progetto è su Instagram @lorisalfredo_ @ozzibig). Provando su se stesso il metodo da lui stesso brevettato è passato dal generare poche centinaia di dollari coi primi asset fino a lanciare e-commerce che creano utili a diversi zeri. Grazie a questi risultati si è formato un team eterogeneo per competenze e conoscenze con il quale segue il marketing online di oltre 100 aziende di spessore e rilevanza. Il suo contributo ha permesso a se stesso e ai suoi corsisti di sapere esattamente come recuperare o moltiplicare drasticamente i profitti tramite la dismissione dei propri asset digitali. Uno stesso punto di partenza per Loris e Ozzibig: la realizzazione di e-commerce profittevoli. La specializzazione di uno quindi e le performance dell'altro in termini di exit e logistica ha permesso al progetto di avere una visuale completa di questo mondo. Ozzibig attraverso l'analisi di mercato, la costruzione e sviluppo dello store, dalla messa sul mercato del prodotto e fino al decollo di questo; mentre Alfredo Loris attraverso la valorizzazione e vendita di asset digitali al fine di un exit che moltiplichi i profitti. Un percorso infallibile e verificabile che sinora ha portato a casa strabilianti risultati; che offre le competenze per pianificare strategie di comunicazione volte a rafforzare la Brand Reputation. L’e-commerce oggi è uno dei maggiori touchpoint per molti brand. Tramite l’e-commerce il cliente non conosce solo i prodotti ma il brand stesso con tutti i suoi valori, proprio per questo motivo la vendita online deve essere considerata come un progetto di business e deve essere basata su una strategia solida e vincente, proprio come quella brevettata dalla coppia Loris-Ozzibig. «È un percorso di affiancamento di 90 giorni per coloro che hanno scelto di ottenere la propria libertà finanziaria attraverso il mondo delle vendite online - dichiara Ozzibig- tale percorso si distacca da ciò che è presente ad oggi sul mercato proprio perché va a scomporre tutte quelle fasi fondamentali per il successo imprenditoriale. Questo ad oggi non è offerto da un semplice corso di guida all’E-Commerce. L’approccio utilizzato segue una strategia step by step, dove in modo totalmente sartoriale prendiamo lo studente e gli trasferiamo in termini teorici ma soprattutto pratici il know-how necessario per creare e poi dismettere asset profittevoli nel tempo». “Da zero ad Exit” è la Creation, il percorso di eccellenza dedicato a giovani ma anche a manager e professionisti che vogliono acquisire velocemente le competenze digitali necessarie per arrivare efficacemente a risultati tangibili. Loris e Antonio, dopo aver brevettato un piano a prova di tecnologica evoluzione, ci raccontano, quali sono le grandi forze evolutive socio-commerciali del momento che stiamo vivendo; quali sono le maggiori implicazioni strategiche che impatteranno le aziende nei prossimi anni e quali sono le reali modalità per esser al passo con gli E-shop. Il percorso offre una panoramica dello sviluppo del mercato online ed affronta sotto il profilo tecnico e strategico i fattori che definiscono cos'è l' e-commerce, quali sono le potenzialità di questa modalità di vendita, quando e quanto conviene dotarsi di questo strumento e come sviluppare un e-commerce coerente con i propri obiettivi di marketing. Si affronteranno nuovi framework organizzativi e verranno condivisi modelli di lavoro che possono aiutare le aziende ad organizzarsi per poter prevedere il futuro, monitorando ad esempio gli investimenti globali in innovazione. All’interno della strategia che fornirà da 0 a Exit rientrano anche tutti gli aspetti legati a: RICERCA DI MERCATO Come scegliere un prodotto da vendere in base alla domanda del mercato CREAZIONE STORE PERFORMANTE Il sito web non è più da considerarsi una vetrina, ma è volto a persuadere un potenziale cliente all’acquisto. Le strategie insegnate mostreranno come creare, in poco tempo, siti e-commerce altamente performanti oppure delegando la costruzione a basso costo al loro team CONTENUTI SOCIAL Stabilire un piano editoriale di pubblicazione di contenuti che possono far crescere la tua brand awareness tra gli utenti INFLUENCER MARKETING Curare la presenza del tuo brand e dei tuoi prodotti sui canali social principali e più adatti a raggiungere il tuo pubblico di riferimento CAMPAGNE DI ADVERTISING Utilizzare correttamente le campagne tiktok come le sparkads, facebook e google CAMPAGNE RECUPERO ACQUISTI Impostare una strategia di mail, newsletter, messaggi basata sulla segmentazione dei tuoi contatti per comunicare la cosa giusta, al momento giusto «La nostra idea nasce in risposta a tutti i problemi incontrati durante il nostro percorso per giungere al livello nel quale viviamo oggi - continua Alfredo - Avremmo tanto voluto, in fase di Startup, qualcuno che realmente ci guidasse e ci indicasse i passaggi da fare e da non fare per arrivare prima al risultato riducendo al minimo le percentuali di insuccesso. Stanchi dei soliti corsi standardizzati e di facile obsolescenza, abbiamo deciso di unire le forze io e Antonio per creare qualcosa di unico che appunto ti accompagni dal punto A al punto Z, applicato quindi nel nostro caso, dal punto 0 al punto EXIT». Altra assoluta novità del percorso: verranno condivisi alcuni aspetti e tecniche psicologiche tipici del marketing dell’innovazione, ispirati dalle Startup avveniristiche, elementi che quotidianamente devono convincere il mondo a cambiare. Il percorso quindi, con un programma sempre aggiornato, fornirà in maniera semplice e intuitiva le competenze e gli strumenti per operare all’interno delle funzioni marketing e comunicazione di aziende di prodotto o di servizi, agenzie, società di consulenza. Il percorso 0 to Exit è il testo sacro di chi crede nel business delle vendite online. La differenza si evince in ogni singolo aspetto di cui esso si compone, partendo dal team che ne fa parte, i contenuti all’interno, il modus operandi, alla % di successo degli studenti fino a giungere ad aspetti mai visti prima sulla scena come le strategie di vendita stores. «Le differenze sostanziali che troviamo rispetto agli altri corsi sono tangibili - dichiara Alfredo - coloro che vi parteciperanno avranno un coach dedicato volto ad aiutare l'apprendista finché l’obiettivo non sarà raggiunto. Veri task designati che sbloccano le varie fasi del percorso, così da assicurarci che ogni nostro cliente segua esattamente gli insegnamenti e non vada di una sua idea del tutto. Servizi interni esclusivi solo per coloro che partecipano al percorso come agenti privati, logistica, creazione contenuti e pacchetto influencer. Professionisti interni che valutano gli aspetti legali che propongono e contestualizzano le migliori soluzioni legali a seconda della situazione attuale dello studente. Strategia di Exit e quindi di dismissione di asset non profittevoli per il recupero di capitali investiti e l’azzeramento del rischio imprenditoriale oppure la vendita di asset profittevoli o estremamente profittevoli con lo scopo di generare guadagni elevati in one-shot». Ed ancora l' implementazione del commercio elettronico nel proprio sito aziendale; gli strumenti disponibili, le modalità operative e le tecniche di sviluppo; come si trasforma il rapporto azienda-clienti-fornitori con la vendita via Internet: modalità, strumenti e tecniche; analisi di siti aziendali che già operano con strumenti di commercio elettronico: tutto questo susdiviso in pacchetti e piani ad personam. Per concludere la crescita di un progetto di e-commerce dipende dalle strategie che si decide di mettere in atto, la cui riuscita non è solamente influenzata dai prodotti che vengono venduti sul web. In quanto alcune tecniche possono sembrare più semplici da implementare, mentre altre richiedono conoscenze e competenze che possono assicurare solamente esperti del settore. Se si vuol essere sicuri di investire al meglio le proprie risorse bisogna richiedere una consulenza strategica gratuita al team di professionisti di Consulenza e-Commerce, soltanto questo garantisce il successo.