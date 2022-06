Mercato dell'auto in crisi anche a Napoli: "Colpa di Covid e guerra"

Anche a Napoli il merco automobilistico ha subito un netto crollo. "In attesa degli effetti degli ecoincentivi partiti solo da tre settimane, il mercato automobilistico campano continua a versare in uno stato di profonda sofferenza. Lo scorso mese, infatti, si è nuovamente registrata una flessione a due cifre sia nel comparto del nuovo che in quello dell'usato, ed una diminuzione ancora più consistente ha interessato le auto rottamate". Questo è quanto si legge in una nota di Aci Campania..

Nel dettaglio, in Campania a maggio sono state iscritte, per la prima volta, nel Pubblico Registro Automobilistico dell'ACI (Pra) 4.766 nuove vetture, pari ad una riduzione del 13,4% in confronto allo stesso mese del 2021. La diminuzione si è osservata in tutte le province campane. Non è andata meglio nel settore dell'usato. In Campania, i trasferimenti di proprietà, al netto delle minivolture (cioè i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale) sono stati 21.830, equivalenti ad una contrazione del 12%.

Un autentica debacle ha caratterizzato l'andamento delle vetture radiate dal PRA. In Campania, infatti, sono state tolte dalla circolazione 7.884 automobili, ben il 21,3% in meno rispetto a maggio 2021. "Covid, guerra e crisi energetica stanno infliggendo un duro colpo a ciò che un tempo era la locomotiva economica del Paese: l'automotive, commenta il Presidente dell'ACI Campania, Antonio Coppola. Gli incentivi strutturali a questo punto sono indispensabili per far rifiatare il settore, ma quelli varati non sono sufficienti visto che, in meno di un mese, sono praticamente già in via di esaurimento. Bisogna, perciò, augurarsi un nuovo intervento del Governo capace, questa volta, di dar luogo ad effetti più concreti e duraturi".