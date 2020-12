Confcommercio Napoli: "Spendere nei propri quartieri per continuare a tenere accese le luci dei negozi"

“Per continuare a tenere accese le luci dei negozi bisogna spendere nei propri quartieri evitando di fare shopping su piattaforme non italiane”. Queste le parole di Carla Della Corte, Presidente Confcommercio Napoli, ai microfoni di Radio Crc Targato Italia, nel corso della trasmissione Barba&Capelli.

“Restare ancora chiusi non è pensabile. Si parla di cifre pazzesche ma i ristori non sono arrivati per le attività commerciali. Viviamo nell’incertezza e nell'angoscia. Campania zona arancione da domenica? Speriamo sia confermato dal Governo. Già da questo weekend dovremmo aprire. Aprire solo poche settimane e chiudere dal 20 dicembre è una follia. I contagi non vengono dai negozi. Natale è fondamentale per far quadrare un anno così drammatico”, afferma Della Corte.



Il Presidente di Confcommercio Napoli, in conclusione, ha parlato di un possibile scenario del commercio 2021: “Speriamo che con il vaccino ci sia più serenità. Fare shopping è un piacere, ma in questo clima di terrore non credo che il 2021 sia l’anno della svolta economica, anche se dopo ogni grande distruzione c’è una rinascita. Viviamo alla giornata”.