Credito di imposta sulla pubblicità: Citynews in aiuto delle imprese

Fare pubblicità su un giornale digitale conviene. Soprattutto in un momento in cui esiste un credito di imposta del 50 per cento. Di questo si è parlato durante il forum di Fare Impresa, durante il quale Fernando Del Rosso ha intervistato il ceo di Citynews Fernando Diana e Gennaro Strino, Responsabile Commerciale Campania del Gruppo editoriale.

Citynews è un gruppo editoriale che conta 50 testate giornalistiche digitali locali, sparse su tutto il territorio italiano. A queste, si aggiungono Today.it, testata nazionale, ed Europa Today e Agrifood Today centrati sulle politiche comunitarie. Questa distribuzione capillare permette a Citynews di operare su due linee di investimento pubblicitario: quello locale e quello nazionale.

Su queste basi si sviluppa la lunga chiacchierata sul forum di Fare Impresa, mantenendo sempre lo sguardo sulla possibilità, per le imprese di contare sul credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, che scadrà il 31 marzo 2021.