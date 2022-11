Napoli lancia la "fin-tech". Di cosa si tratta e perché diventerà sempre più importante nel settore del credito al consumo

“Stiamo insegnando all’Intelligenza Artificiale quello che facciamo, le stiamo facendo apprendere il nostro modo di lavorare e presto la inseriremo nei processi di profilazione e engagement del cliente: insomma, il futuro del credito è strettamente legato allo sviluppo della tecnologia”: parola di Antonio Clemente, napoletano doc, imprenditore che nel 2008 ha fondato la finanziaria Aessefin, società che da sempre ha la testa e il cuore a Napoli pur essendo solidamente impiantata a Milano.

“Con la crisi del 2008 le banche hanno dovuto cambiare qualunque paradigma perché era tutto complicato e poco sostenibile – ha spiegato Clemente nel corso del primo Aessefinday FintechCQ che si è tenuto proprio nella nostra città - Oggi siamo in una nuova era evolutiva, orientata all’intervento sempre più invasivo delle tecnologie nel mondo del credito e della finanza. Ora dobbiamo costruire un nuovo mondo”. E il nuovo mondo è stato prospettato a una vasta platea di operatori e professionisti dell'economia, presenti in sala o che assistevano alla diretta streaming. “Oggi le aziende iniziano a utilizzare le automazioni, ma paradossalmente si tratta di processi già superati. Quello che invece ci può portare molto avanti e ha un preciso obiettivo è l’intelligenza Artificiale”, ha detto Clemente.

Attenzione: non sarà la "tecnologia umanoide" a decidere a chi, quanto e come si potrà erogare prestiti., ma un algoritmo evoluto, in grado di imparare, orienterà e indirizzerà al meglio il cliente. “Non dobbiamo vedere questa novità come un primo passo per sostituire il lavoro di un essere umano – ha sottolineato Clemente - ma bisogna considerarlo un motore che può contribuire quotidianamente al nostro modo di lavorare e migliorarlo”.

La sperimentazione dei processi è già iniziata.

Ai lavori è intervenuto anche, in videoconferenza, Giordano Menon di Cofidis Italia, società partecipata da Credit Mutuelle, secondo gruppo bancario europeo; Vincenzo Ioime socio dirigente di Aessefin; Ruggiero Clemente amministratore delegato di Aessefin; Antonio Tresca amministratore delegato di One Srl, start up innovativa proprietaria della piattaforma onemessage.chat.