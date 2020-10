La protesta di bar e locali napoletani: “Pronti a fermarci, ma chiediamo sostegni economici immediati”

“Siamo pronti all’ennesimo sacrificio, siamo pronti a metterci in discussione e ad abbassare autonomamente le saracinesche delle nostre attività, non abbiamo bisogno di lockdown imposti. Vogliamo essere parte attiva alla soluzione del problema. Se si ritiene lo svolgimento dell’attività di somministrazione foriera di contagi siamo pronti a chiudere per il bene nostro e dell’intera comunità. Siamo vicini al presidente della Regione Vincenzo De Luca, ma chiediamo chiarezza e tempestività di intervento. Chiediamo siano salvaguardate le nostre maestranze e le nostre aziende con misure tempestive ed efficaci”. Questo l’appello del comitato delle medie e piccole imprese napoletane.

Più di 100 brand partenopei, rappresentati da imprenditori e dipendenti, si riuniranno questa sera alle 23 davanti a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania, per portare alle Istituzioni alcune proposte. Tra le principali:

chiediamo sostegno a livello nazionale per il tramite del Governatore; chiediamo cassa integrazione con erogazione immediata e non soggetta a tassazione per il dipendente; chiediamo differimento imposizione fiscale (nazionale e locale); chiediamo credito di imposta locazioni con cessione al locatore pari ad almeno il 60%; azzeramento costi fissi utenze reale (e non come avvenuto in precedenza); ristoro per i datori di lavoro; se si verificano condizioni precedenti, programmazione della chiusura di tutti gli esercizi; diversamente si continua a essere aperti.

Le imprese che hanno aderito all'iniziativa sono:

