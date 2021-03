Covid e Agenzia delle Entrate, Alemanno: “Con la pandemia siamo diventati un’agenzia delle uscite”

Per contenere il rischio di diffusione del contagio da Covid-19 anche l’Agenzia delle Entrate ha introdotto diverse procedure semplificate per far sì che i cittadini possano richiedere per via telematica servizi che normalmente venivano erogati presso gli sportelli degli uffici Territoriali. In quest’ultimo anno numerose sono state le misure introdotte dai decreti del governo, convertiti in legge e attuati dall’Agenzia, per sostenere i lavoratori, le imprese e i professionisti colpiti duramente dall'emergenza epidemiologica. Tra questi ricordiamo quelle previste dai decreti "Cura Italia” e “Rilancio” come il Superbonus 110%, il Contributo a fondo perduto, i Decreti Ristori e Ristori Bis, il Bonus Vacanze, i Crediti d'imposta locazioni a uso non abitativo, i Crediti d'imposta per le spese di sanificazione, l'acquisto di dispositivi e l'adeguamento degli ambienti di lavoro.

Gabriella Alemanno, Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate (Campania), insediatasi l’1 aprile 2020, ha fatto il punto sulle attività svolte dall’Agenzia in questo anno di pandemia in tema Covid nel corso della conversazione rotariana dal titolo "Il ruolo dell'Agenzia delle Entrate al tempo del Covid”. L’incontro virtuale è stato organizzato in interclub dal Rotary Napoli Castel dell'Ovo e dal Rotary Club Valle Caudina insieme al Rotary Club Avellino, Rotary Club Benevento, Rotary Club Campobasso, Rotary Club Campagna - Valle del Sele, Rotary Club Maddaloni Valle di Sessuela, Rotary Club Pozzuoli, Rotary Club Rogliano Valle del Savuto, Rotary Club Hirpinia Goleto SAL, Rotary Club Valle Telesina, e moderato da Alfredo Ruosi, PP Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo, con saluti e conclusioni di Rita Massaro, Presidente Rotary Club Valle Caudina e Vincenzo Barretta, Rotary Club Napoli Castel dell’Ovo.

COVID-19 E AGENZIA DELLE ENTRATE

“Per obblighi di legge, a causa della pandemia - spiega il Direttore -, l’Agenzia delle Entrare ha dovuto sospendere alcune attività istituzionali (controlli, verifiche, ecc) che era abituata a svolgere. Quest’anno l’Agenzia delle Entrata si è trasformata in un’agenzia delle uscite. Abbiamo proseguito con la nostra attività istituzionale svolgendo consulenza giuridica, interpelli, ecc, e portando avanti quelle forme di compliance che potevano essere portare avanti con l’accordo delle parti. Per quanto riguarda, invece, l’attività di controllo, abbiamo posto in essere degli avvisi di accertamento che scadevano entro l’anno e che, sempre per disposizione normativa, non abbiamo notificato: la notifica andava fatta entro il 28 febbraio, ma con i provvedimenti che si sono susseguiti, anche questo termine è stato rimandato. Siamo in una situazione di standby, in attesa delle direttive del nuovo governo Draghi per capire come ci dovremo muovere nei prossimi mesi. Nel corso del 2020 si sono succeduti una serie di decreti legge (cura, ristori, ecc) che hanno dato vita a provvedimenti in favore delle famiglie e delle aziende, e che hanno dato all’Agenzia l’onere ma anche l’onore di distribuire i cosiddetti finanziamenti a fondo perduto per supportare i soggetti in difficoltà. In sintesi, in quest’anno quasi tutte le nostre attività sono state finalizzate a limitare gli effetti negativi della pandemia attraverso il riconoscimento di bonus, crediti di imposta, contributi a fondo perduto”.

LEGGE DI BILANCIO 2021

“La Legge di Bilancio 2021 - prosegue Gabriella Alemanno - prevede una serie di interventi e agevolazioni a favore di cittadini e imprese, finalizzati al bilancio dell’economia e dei consumi, ma in concreto sono quasi sempre proroghe di bonus già esistenti, come ad esempio la proroga fino al 2022 del Bonus del 110% per le ristrutturazioni. Noi cerchiamo di spingere il più possibile il cittadino, il professionista a creare compliance, cioè creare un’attività di accordo tra amministrazione e cittadino, stimolato da misure che venivano usate anche prima della pandemia. E in questa direzione va anche il tracciamento dei movimenti finanziari, le operazioni di caskback e la lotteria degli scontrini che hanno visto l’avvio proprio all’inizio dell’anno. Tra l’altro la valorizzazione dell’adempimento spontaneo ha trovato nella Legge di Bilancio una specifica destinazione: tra i primi commi dell’articolo 1 della legge che decorre dal 2022, infatti, queste maggiori entrate che scaturiranno dall’adempimento spontaneo confluiranno in un apposito fondo destinato all'attuazione di interventi in materia di riforma fiscale, all’assegno universale e ai servizi delle famiglie. L’incremento di gettito sarà monitorato per un periodo di tre anni per verificare che lo stesso sia permanente e non legato a fattori o condizioni temporanee che non consentirebbero di disporre di analoghe risorse finanziarie negli esercizi successivi. Questo è quello che, in grande sintesi, è stata l’attività di compilance, di attività fiscale tout court”.

IN MATERIA DI IVA

“Accanto all’attività di controllo - spiega il Direttore -, tenuto conto della rilevanza che il fenomeno sta assumendo, il legislatore ha introdotto specifiche disposizioni per evitare frodi in ambito Iva, attuate attraverso l’utilizzo indebito della lettera d’intento. E' previsto, infatti, sulla base di un’attenta analisi del rischio degli operatori che utilizzano le lettere d’intento, da affiancare al controllo di soggetti specifici potenzialmente pericolosi, la possibilità di inibire all’acquirente di trasmettere la lettera d’intento tramite gli applicativi dell’agenzia, impedendo di conseguenza al cedente di poter emettere la relativa fattura senza l’applicazione dell’imposta”.

NOVITA’ IN MATERIA DI TRANSAZIONE FISCALE

“Il Decreto legge 125 dell’ottobre 2020 convertito poi nella legge 59, valorizza al meglio il ruolo dell’Agenzia nella gestione delle crisi d’azienda. Cioè, oggi l’Agenzia delle Entrate è tenuta, rispetto al passato, a fare in modo che la transazione fiscale porti ad incassare gettito per l’erario, ma nello stesso tempo deve considerare e valutare con grande rigore la situazione di crisi dell’azienda. In questo contesto assume un ruolo importante anche il tribunale che, anche in assenza di un accordo con l’agenzia, spinge a realizzare una transazione fiscale”.

UN NUOVO MODELLO DI ACCOGLIENZA

“Se sul piano dei controlli abbiamo fatto poco, nei limiti previsti dalla legge, quindi attività di compliance, di adempimento spontaneo, interpelli, consulenza giuridica, ecc, abbiamo invece sviluppato molto in materia di “servizi,” anche alla luce delle nuove esigenze nate con la pandemia. Abbiamo creato un nuovo modello di accoglienza avviato a settembre in via sperimentale, che è stato esteso a tutti gli uffici dell’Agenzia della Regione Campania, grazie al quale i contribuenti possono recarsi presso gli uffici in assoluta sicurezza, e all’orario stabilito senza attese né assembramenti. Basta prenotare un appuntamento sul sito dell’Agenzia nella sezione “contatti e assistenza fiscale” oppure attraverso l’app gratuita. Tranne per alcune attività legate alle conservatorie e alle misure ipotecarie, oggi quasi tutto può essere fatto online: la richiesta di certificati, la richiesta del codice fiscale, le successioni, ecc. Il Covid ci ha fatto capire che molte attività potevano essere svolte anche in smartworking, e che molti servizi potevano essere erogati ai cittadini anche per via telematica, e, qualora si volessero recare presso gli sportelli, possono farlo prenotando un appuntamento. Infine, - conlude Gabriella Alemanno, - abbiamo anche attivato un’assistenza telefonica in materia fiscale e catastale: basta telefonare un numero verde o un cellulare".