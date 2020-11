Covid 19, Bonus persone con disabilità: pubblicato elenco idonei e non ammessi

È stato pubblicato sul portale del Comune di Napoli l’elenco degli idonei e dei non ammessi del Bonus per persone con disabilità istituto nell’ambito delle misure previste nel Piano per l’emergenza socio-economica Covid 19.

Sulla base delle domande pervenute e degli stanziamenti economici attribuiti dalla Regione Campania al Comune di Napoli, potranno essere ammessi al beneficio 4116 richiedenti.

Gli interessati potranno visionare la graduatoria provvisoria collegandosi al sito del Comune di Napoli (clicca qui) consultando l’elenco redatto nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, individuando il proprio codice identificativo redatto nella forma “iniziale del cognome – iniziale del nome – data di nascita”.

Gli interessati avranno dieci giorni di tempo, quindi entro le ore 14,00 del 20/11/2020, per completare la procedura di accreditamento o per presentare richieste di riesame.