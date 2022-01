Esame di abilitazione alla professione di Avvocato: al via il corso della Scuola Bruniana

Avrà inizio venerdì 14 gennaio il corso di preparazione all’esame di abilitazione alla professione di Avvocato organizzato dalla Scuola Bruniana – Fondazione Forense di Nola.

Il corso si struttura in 6 incontri dedicati all’acquisizione della metodica per l’elaborazione di un parere motivato orale su casi in materia di diritto civile/penale/amministrativo, ai fini del superamento della prima prova dell’esame nella nuova modalità (cd. orale rafforzato). I partecipanti saranno seguiti da avvocati/tutor ed al termine dei 6 incontri si terrà una simulazione pratica individuale che verrà condotta on line.

Le lezioni si terranno a Nola, presso l’Aula Magna dell’ex Università Parthenope, in piazza Giordano Bruno, il 14, 21 e 28 gennaio e il 4, 11 e 18 febbraio dalle ore 15 alle ore 17.

Per iscriversi al corso occorre inviare una email all’indirizzo info@scuolabruniananola.it indicando i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, l’albo dei praticanti avvocati al quale si è iscritti, il numero di utenza mobile ed un indirizzo email al quale si è reperibili. Alla email deve essere allegata la fotocopia del documento di riconoscimento e la ricevuta del bonifico bancario attestante il pagamento della quota di iscrizione di € 100,00. Il bonifico può essere in favore del conto corrente 1000/9680 intestato a “Fondazione Forense di Nola”, IBAN IT38 G030 6940 0231 0000 0009 608