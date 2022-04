Reddito di Cittadinanza: a Napoli partono i corsi per i percettori

Prende avvio, a partire da domani, il calendario delle edizioni del corso "SICUREZZA SUL LAVORO - RISCHIO MEDIO", indirizzato ai 350 percettori di reddito, reclutati per i due progetti a supporto della manutenzione del verde. Le edizioni del corso sono curate dalla società ComMetodi, aggiudicataria Consip con Deloitte, e si svolgeranno presso il palazzetto Urban di via Concezione a Montecalvario.

Ogni singola edizione (2 giorni consecutivi per 6+6 ore di formazione) vedrà la presenza di 25 percettori, che saranno successivamente indirizzati alle municipalità di appartenenza per l’avvio delle attività cui sono preposti. Sono state al momento calendarizzate le prime TRE edizioni del corso per complessivi 75 percettori; seguiranno, via via che perverranno i nuovi nominativi, le successive edizioni, fino a formare il numero complessivo di 350 percettori che supporteranno, a beneficio della comunità di appartenenza, la manutenzione del verde orizzontale nei due progetti, che così giungono alla fase operativa, un ulteriore contributo alla cura della nostra città, per restituire decoro e vivibilità alle aree verdi cittadine