Napoli, corsi gratuiti di make-up artist per 10 donne vittime di violenza

Il 22 ottobre, presso la sala Giunta del Comune di Napoli, ci sarà la presentazione del protocollo d'intesa tra la Make Up Academy ed il Comune di Napoli, attraverso il quale saranno destinati dei corsi di formazione gratuiti per make-up artist a 10 donne vittime di violenza, ospiti delle case famiglia che fanno capo all'amministrazione comunale.

La presentazione avverrà in presenza del Sindaco di Napoli, dell'assessore alle Pari opportunità Francesca Menna, di Antonio Riccardo e Nicola Acella della MakeUp Academy, di Rosa Praticò Presidente dell'associazione Officina delle idee e vice presidente dell'associazione Maipiuviolenzainfinita, e della Consigliera Comunale Laura Bismuto che ha creduto e fortemente voluto questa importante e significativa iniziativa. E con la partecipazione graditissima della madrina dell'iniziativa, la presentatrice televisiva Veronica Maya.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come dal cemento può nascere un fiore riscattandosi, così le donne vittime di violenza, rinascono attraverso percorsi formativi che le reimmette nel mondo del lavoro. Quel lavoro che le riporta alla dignità. Questo è il motivo per cui abbiamo sentito forte il desiderio di trasmettere il nostro sapere, acquisito nel tempo con fatica e non poche difficoltà. Corsi di make up gratuiti per donne vittime di violenza che hanno completato un percorso che le riporta alla vita.