A Pompei il corso di formazione sulla "sicurezza" e la "fruibilità" dei siti archeologici

Il corso di alta formazione dal titolo “LA SICUREZZA STRUTTURALE E LA FRUIBILITÀ DEI SITI ARCHEOLOGICI”, che si terrà a Pompei il 23 e 24 novembre, promosso e organizzato dall’AssIRCCo APS (Associazione Italiana Recupero e Consolidamento Costruzioni) di Roma, in collaborazione con POMPEI Parco Archeologico, costituisce un appuntamento finalizzato alla divulgazione delle problematiche di sicurezza strutturale e fruizione dei siti archeologici.

Si evidenzia l’adesione degli Ordini degli Architetti P.P.C., degli Ingegneri e del Collegio dei Geometri e dei G.L. della provincia di Napoli, ed il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri di Caserta, Salerno e dell’associazione CODIS (Associazione per il Controllo, la Diagnostica e la Sicurezza di strutture, infrastrutture e beni culturali).

L’impianto organizzativo prevede sia una parte di didattica frontale, sia visite guidate ai cantieri di restauro in atto presso il sito archeologico di Pompei, Stabia e Oplontis. Si tratta di una occasione unica per visitare, in maniera dedicata a tecnici del settore quali architetti, ingegneri, geometri e archeologi, delle eccezionali emergenze archeologiche.

Le lezioni in aula saranno svolte presso l’Auditorium del Parco Archeologico di Pompei (Porta Stabia - Via Plinio, 26 – Uffici PAP) e le relazioni saranno tenute da eminenti personalità del mondo accademico e della professione, esperti del settore:

- prof.ssa arch. Renata PICONE (Professore ordinario Università di Napoli “Federico II”) Restauro Archeologico scelte metodologiche tra sicurezza e miglioramento della fruizione

- ing. Giovanni CANGI (Libero professionista) Analisi critica delle strutture murarie in ambito archeologico: lettura e interpretazione dei Quadri fessurativi e di dissesto

- ing. arch. Massimo MARIANI (Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri - Presidente del Centro Studi Sisto Mastrodicasa) Interpretazione del sisma per la conservazione delle strutture murarie antiche: loro disgregazione e memoria del danno

- ing. Michele CANDELA (Libero professionista - Progettista restauri strutturali) Danneggiamenti non convenzionali nel costruito archeologico

- prof. ing. Stefano PODESTA’ (Professore associato Università di Genova) Interventi di tutela e valorizzazione presso aree archeologiche: esemplificazioni di casi Studi in area Romana

- prof. ing. Andrea PROTA (Direttore del Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura Università di Napoli “Federico II”) Esperienze per la conoscenza e per la valutazione di vulnerabilità nel Parco Archeologico di Pompei

L’associazione AssIRCCoAPS è stata fondata nel 1977, ed è operante continuativamente con il fine statutario di favorire la formazione di tipo tecnico-scientifico nel settore del restauro e della riabilitazione strutturale dei beni monumentali, sia architettonici, sia archeologici. Per informazioni ed iscrizioni: www.assircco.it