Mansueto: Il contratto Uspi Cisal, “È il futuro dell'editoria”

Anche la testata Fanpage del gruppo Ciaopeople ha scelto il contratto Uspi-Cisal per i suoi giornalisti. In accordo con il corpo redazionale, la media company con sede a Napoli, Roma e Milano, ha scelto il nuovo accordo promosso dalla Cisal così come successo già al gruppo Citynews che edita oltre 50 giornali locali in tutta Italia. L'accordo prevede condizioni migliorative rispetto a quello precedente stipulato dalla Uspi, Unione stampa periodica italiana con la Fnsi. Inoltre, nell'accordo è prevista l'assunzione di 30 giornalisti entro i 24 mesi successivi alla firma.

“Si tratta di un cambio di rotta fondamentale per l'editoria italiana di cui la Cisal è assoluta protagonista – commenta Marco Mansueto, segretario regionale Filp Cisal -. Dopo Citynews anche Fanpage ha aderito alla nostra proposta, dimostrando che si tratta di un accordo forte e al passo con i tempi. Il fatto che i due principali player dell'informazione online nazionale abbiano scelto il contratto Uspi Cisal significa che la federazione ha dato vita a uno strumento che guarda al futuro. Le aziende che assumono, aderiscono al contratto Uspi Cisal e questo ci rende orgogliosi perché stiamo contribuendo a far ripartire un settore, l'editoria, che tutti considerano in crisi ma su cui noi puntiamo e che è fondamentale per il futuro del nostro Paese” ha concluso Mansueto.