Servizi Sociali, gestione consortile per quattro Comuni dell'Ambito Territoriale 19

"È stato raggiunto un risultato straordinario", con queste parole l'assessore alle Politiche Sociali della Regione Campania Lucia Fortini, definisce il risultato finale di un grande lavoro fatto con quattro comuni dell'Ambito Territoriale 19, e cioè, creare un consorzio per la gestione associata dei servizi sociali. Il ruolo di capofila lo mantiene il Comune di Afragola e quindi il presidente sarà il sindaco in carica del comune oggi diretto da Grillo. "Ho fortemente voluto, insieme ai miei colleghi questo consorzio - dichiara Grillo - è una grande opportunità per i comuni coinvolti, per i servizi ai cittadini, e per una gestione mirata, grazie alla forma di gestione consortile che abbiamo fortemente voluto - prosegue il sindaco di Afragola - anche in considerazione della possibilità di accedere a criteri di premialità che consentirà all'Ambito Territoriale 19 di avere maggiori risorse a disposizione per la organizzazione e la erogazione dei servizi alla persona".

Oltre ad Afragola, fanno parte del Consorzio anche i comuni di Cardito, Caivano e Crispano.