Boom di richieste per organizzare congressi a Napoli: + 14% nei primi mesi del 2024

Il sistema congressuale a Napoli si conferma in costante crescita. Nel primo bimestre 2024 i numeri indicano un aumento del 14% di richieste rispetto allo stesso periodo del 2023. Proprio il 2023 era stato l’anno migliore post Covid in termini di congressi organizzati in città, segnale di un progressivo incremento che fa presagire ad un 2024 da record.

“Gli ottimi risultati che stiamo riscontrando in questo inizio di anno sono la dimostrazione di un lavoro capillare svolto sul territorio negli ultimi anni – spiega la direttrice del Convention Bureau di Napoli, Giovanna Lucherini – , mettere insieme le forze MICE private della città in una rete di imprese è stata un’idea vincente che ha prodotto evidenti progressi".

Oggi la crescita riguarda soprattutto i mercati internazionali, con un + 2% di buyers stranieri rispetto al primo bimestre 2023: “Vuol dire che Napoli viene riconosciuta, ormai in maniera consolidata - prosegue la direttrice Lucherini -, come una destinazione affascinante ed efficiente del comparto MICE”.

Proprio nell’ottica promozionale del territorio, nei primi mesi del 2024 il CBN ha lavorato, in sinergia con pubblico e privato, a due educational: il primo destinato al corporate italiano, il secondo, di respiro più internazionale, che ha coinvolto in particolare agenzie e associazioni scientifiche.

“Si tratta di iniziative fondamentali per far conoscere la destinazione con le sue ricchezze e le sue proposte business - conclude Giovanna Lucherini – . Ma continuiamo a lavorare sulle candidature della città utilizzando anche risorse preziose come gli Ambassador che andremo ad individuare e premiare nel corso dell’anno per la seconda edizione del NAP (Napoli Ambassador Program)”.