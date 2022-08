Concorso Comune di Napoli e Città Metropolitana: in arrivo i bandi

Il 9 agosto saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale i tre concorsi per l’assunzione al Comune di Napoli e alla Città Metropolitana di Napoli.

"Ho chiesto che le assunzioni oggi previste a tempo determinato siano a tempo indeterminato, alla luce dell’ordine del giorno che ho proposto e che impegna il Comune ad assumere esclusivamente a tempo indeterminato così come sta accadendo in Spagna grazie all’accordo in questo senso tra governo, sindacati e parti datoriali. È necessario interrompere la precarizzazione per i lavoratori e per i cittadini di servizi essenziali nel pubblico. Ricordato l’esperienza dei volontari di servizio civile universale del Comune di Napoli e dei tirocinanti affinché, per chi di loro parteciperà al concorso, sia dato valore alla loro esperienza negli uffici del Comune di Napoli. Che la digitalizzazione ed un nuovo modello organizzativo siano le strade maestre per potenziare i servizi comunali alla persona e per la riapertura delle sedi di municipalità in tutti i quartieri", scrive in una nota la consigliera comunale Alessandra Clemente, in merito ai concorsi che porteranno forze fresche nelle istituzioni partenopee.