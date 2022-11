Concorso Asia, pubblicata la graduatoria dei vincitori: in 200 entreranno subito in servizio

Oggi è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del Concorso Asìa. Saranno ben 500 le assunzioni a tempo indeterminato da operatore ecologico. All'esito sono 3.900 gli idonei. Come annuncia la stessa Asia i primi 200 potrebbero entrare presto in servizio.

Quest'ultimi, identificati in graduatoria come "IDONEI PER APPRENDISTATO", devono presentare entro le ore 12,00 del 25 novembre 2022 la seguente documentazione a riscontro di quanto dichiarato in fase di domanda di partecipazione:

Certificato C2 storico rilasciato dal Centro per l’Impiego competente per residenza (obbligatorio per tutti i 200 idonei per l’Apprendistato). Copia leggibile, fronte e retro, della patente di guida di categoria “C” e/o superiore e “Carta di Qualificazione del Conducente – CQC” in corso di validità, in formato .pdf, no foto (solo per coloro che hanno dichiarato il possesso in fase di domanda di partecipazione). Estratto contributivo INPS (solo per coloro che hanno dichiarato esperienze lavorative pregresse nel settore). Idonea documentazione attestante i figli a carico (es. copia dello Stato di famiglia, copia del modello 730 ove sia riportato il carico familiare – solo per coloro che hanno dichiarato figli a carico).

Per consultare la graduatoiria, cliccare qui.