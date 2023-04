Comprare casa a Napoli: fino a 9mila euro a metro-quadro, impossibile fittare in centro

Chiaia, Posillipo e Vomero i quartieri più cari. Bagnoli quello che potrebbe avere la maggiore crescita in futuro. Il turismo ha stravolto in mercato

Napoli non è affatto una piazza a buon mercato. Il costo del mattone è cresciuto nel capoluogo partenopeo anche con il boom turistico degli ultimi anni. In alcune zone la borsa immobiliare fa registrare costi fino a 8-9mila a metro-quadro. La leggera flessione del primo trimestre 2023 non spaventa gli operatori, convinti che a breve si tornerà ai livelli del 2022. "Colpa dell'aumento dei tassi di interesse - spiega Antonio Damiano, vicepresidente Fiaip, Federazione italiana agenti immobiliari, e membro dell'Ipi Agency - e dell'aumento dei costi in generale. Napoli, però, resta un mercato con valori molto importanti, che sia una piazza povera da un punto di vista immobiliare è un luogo comune".

Chiaia, Vomero, Posillipo i quartieri di maggior pregio: "La valutazione - prosegue Damiano - è condizionata da diversi fattori. I servizi, l'esposizione, la vista. A Chiaia, per esempio, possiamo partire da 5mila euro a metro-quadro, ma nelle zone che affacciano sul mare arriviamo a 8-9mila. Il Vomero è sempre una zona in cui la domanda è forte e in alcune strade possiamo arrivare a 7-8mila euro. Penso a via Palizzi, via Aniello Falcone, San Martino".

Ma se c'è una zona che ha registrato una enorme crescita dei prezzi è il centro storico: "Il boom turistico ha stravolto il mercato - ammette il vicepresidente Fiaip - Ho venduto una casa 6-7 anni fa nel centro antico di Napoli a un prezzo di 2.500 euro a metro-quadro. Pochi mesi fa, una casa simile è stata venduta per 4mila. Torvare una casa in affitto in questa zona è quasi impossibile perché molte abitazioni sono state trasformate in strutture recettive. Anche studi professionali storici hanno dovuto trasferirsi altrove perché i canoni hanno raggiunto cifre troppo alte".

La Federazione degli agenti immobiliari ha creato anche un'app, denominata Fiapp, con la quale gli utenti possono verificare i costi del mattone strada per strada. Antonio Damiano indica anche quale potrà essere il quartiere del futuro: "Credo che se davvero ci sarà la riqualificazione di cui si parla da tempo, Bagnoli potrà riservare molte belle sorprese. Anche se, il mio consiglio per un investimento, oggi, è sempre il centro storico che, con il turismo, vivrà ancora molti anni d'oro".