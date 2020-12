Cofanetto regalo delle Terme Stufe di Nerone: un viaggio tra storia e mito dei Campi Flegrei

“Dante Alighieri e il Lago d’Averno” è il nuovo tema del Cofanetto delle Terme Stufe di Nerone. Ogni anno, le Terme scelgono una tematica diversa per raccontare il proprio rapporto con il territorio e promuovere la sua storia e bellezza. Il tema rappresenta sempre un filo che collega il passato al presente.

Quest’anno la scelta è ricaduta sul Sommo Poeta, una delle personalità del mondo della cultura più conosciute, e sul lago vulcanico, situato a pochi passi dalle Stufe di Nerone. Nel 2021 infatti, ricorreranno i 700 anni dalla morte di Dante e le Terme vogliono rendere omaggio al poeta che ha donato all’umanità la Divina Commedia, un vero e proprio viaggio tra le fragilità umane e i più grandi esempi di virtù. Proprio in rapporto alla prima Cantica dell’opera, potrebbe essere la selva decantata da Dante proprio all’inizio dell’Inferno, identificata con il lago d’Averno?

Si tratta di un’ipotesi affrontata da anche uno studioso molto noto come Galileo Galilei, il quale ha tenuto due lezioni presso l’Accademia fiorentina nel 1588.

È un’idea che stimola la curiosità su temi mitologici e storici. Il lago d’Averno si presta benissimo a vestire anche le vesti della “selva oscura” in tempi moderni.

Un’ambientazione suggestiva che fa da sfondo a tanti miti e leggende e, da secoli, incuriosisce il mondo letterario da Plinio e Omero, passando per Virgilio e Dante e per arrivare ai giorni nostri con il premio Nobel per la Letteratura di Louise Gluck.

Fino al 6 gennaio verrà anche distribuito un altro omaggio che sicuramente farà molo piacere ai nostri ospiti che apprezzano l'acqua termale ed i suoi benefici.

Gallery