"I negozi non hanno l'obbligo di chiudere alle 20, ma possono restare aperti sino alle 22"

Confcommercio rende noto ai propri associati che gli esercizi commerciali non hanno l'obbligo di chiudere alle 20.00, ma potranno restare aperti sino alle 22.00.

"In relazione alle fake news circolate nelle ultime ore, si precisa che:

Non vi è alcun obbligo, per gli esercizi commerciali, di chiudere alle ore 20:00.

L'attività può proseguire fino alle 22:00, orario di inizio del coprifuoco.

Nel fine settimana del 9 e 10 vige la zona arancione in tutta Italia, per cui i negozi di qualsiasi settore possono restare aperti.

Inoltre, per quanto riguarda bar e ristoranti, resta confermato l’orario di cessazione del servizio di somministrazione alle ore 18:00 in zona gialla ( 7 e 8 gennaio) e la chiusura al pubblico con sola effettuazione delle vendite per asporto e consegne a domicilio in zona arancione ( 9 e 10 gennaio).

I nostri uffici restano a disposizione".