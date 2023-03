"Oppositori? No: vaiasse": dura reprimenda di Ciro Fiola che fa il punto sulle attività del direttivo CCIAA

Con la pubblicazione del bando si è ufficialmente aperta la campagna che porterà alla nomina del Consiglio che dovrà guidare la Camera di commercio di Napoli e provincia dal 2023 al 2028. L'annuncio è stato anche l'occasione, per il presidente uscente Ciro Fiola, di rendere noti i risultati ottenuti durante il mandato e le attività in calendario per quest'anno evidenziando, in particolare, le consistenti ricadute sul territorio grazie al sistema dei Bandi pubblici cui hanno potuto partecipare direttamente le imprese: "soldi delle imprese restituiti alle imprese e non più finanziamenti di progetti spesso risultati fantasma".

Pioggia di milioni per le imprese

I settori dove più consistente è stata l'azione dell'ente sono l'innovazione tecnologica con 2 milioni di euro di cui il 70% a fondo perduto; macchinari, attrezzature e arredi con 10 milioni di euro di cui il 50% a fondo perduto fino a 15mila euro; credito con abbattimento di tassi d'interesse su finanziamenti per 9 milioni, oltre a investimento sul turismo con 15 milioni di euro di voucher agli operatori del settore; 6,5 milioni per dispositivi di protezione (Dpi) e sanificazione di il 50% a fondo perduto fino a un massimo di 2mila euro; 2milioni di euro per i teatri con contributo a rassegne culturali con la presenza di artisti partenopei come testimonial; 2,3 milioni per la valorizzazione dei territori della provincia di Napoli con luminarie, fiere, mercatini ma anche spot e documentari promozionali. Nel suo stile, sornione e istrionico, quindi, il presidente uscente non la manda a dire alle opposizioni, come si può ascoltare nella videointervista