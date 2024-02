Imprenditoria, il Cavaliere Cutro premia Zack Sovpel e la Primi Exotic Fruit

Premiati dal Cavaliere Michele Cutro, Zack Sovpel e la Primi Exotic Fruit.

A Sovpel, imprenditore nel campo dell'innovazione e del marketing digitale, Cutro ha riconosciuto il Premio Carriera Imprenditoriale, mentre alla Primi Exotic Fruit è andato il premio Eccellenza Imprenditoriale.

Zack Sovpel, originario dell'Ucraina e attivo in Italia dal 2012, ha iniziato il suo percorso nel mondo digitale nel 2014. Senza esperienza informatica, ha intrapreso il progetto ambizioso di creare un sito web per l'azienda di famiglia.

L'imprenditore "ha trasformato - si legge in una nota di Cutro - ogni errore in un'opportunità di crescita, portando l'azienda da una presenza locale a un fornitore di pneumatici riconosciuto in tutta Europa.

Il salto su piattaforme online come eBay e Amazon è stato una svolta decisiva, facendo crescere il fatturato in modo esponenziale e consolidando la posizione nel mercato. Parallelamente, Zack ha sviluppato connessioni B2B, creando una rete di partner solidi che ha contribuito alla diversificazione e al consolidamento della base clienti, consentendo la fornitura di pneumatici di alta qualità in vari paesi europei.

La sua esperienza internazionale è stata evidenziata da un viaggio di lavoro in Cina nel 2016, dove ha approfondito le relazioni e ha dato vita a Meetaly, progetto dedicato ad assistere le aziende asiatiche nell'ingresso nei mercati europeo e globale. Nonostante le sfide legate al COVID-19, Zack ha trasformato gli ostacoli in opportunità, concentrando la sua attenzione sul mercato italiano e supportando le aziende locali nell'adozione di strategie di commercio digitale.

Negli ultimi cinque anni, Meetaly è cresciuta da agenzia web a fornitore di servizi completi per lo sviluppo della presenza digitale aziendale. Oltre al marketing digitale, l'azienda offre ora servizi di sviluppo software personalizzato, spaziando dalla gestione aziendale all'integrazione di tecnologie avanzate come blockchain e intelligenza artificiale.

La storia di Zack Sovpel è un percorso in continua evoluzione, caratterizzato da passione, resilienza e innovazione, che lo ha guidato verso nuovi orizzonti professionali".

La Primi Exotic Fruit, fondata da Vincenzo di Palma e Vincenzo Nocerino, della quarta generazione di una famiglia di commercianti ortofrutticoli, "è specializzata - si legge ancora nella nota - nell’importazione diretta da paradisi esotici e offre una gamma di prodotti, tra cui mango, kiwi, ananas e avocado, tutti certificati e attentamente controllati per garantire un gusto e una qualità superiori al consumatore finale.

L’azienda si distingue per trasmettere con entusiasmo la passione per questi prodotti, evocando l’incantevole fascino delle terre esotiche da cui provengono. La certificazione di Eccellenza Imprenditoriale conferita dal Dott. Cavaliere Michele Cutro rafforza ulteriormente il ruolo di Primi Exotic Fruit nel fornire prodotti di qualità superiore".