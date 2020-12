“Italia Cashless”, parte oggi il cashback di Natale

Parte da oggi il cashback di Natale, la prima fase del programma “Italia Cashless” valato dal Governo per promuovere i pagamenti con carte ed elettronici. Finora il programma ha avuto un grande successo vista l'enorme quantità di download dell'app IO che ha portato anche a un crash del sistema che si ripercuoterà sull'efficienza del sistema anche nei prossimi giorni.

Come funziona il cashback di Natale

Per accedere alla restituzione del 10% della somma spesa, sarà necessario effettuare almeno dieci transazioni con carta di credito o bancomat dall'8 al 31 dicembre. Il rimborso massimo per ciascuna transazione sarà di 15 euro, e in totale in queste tre settimane non supererà la cifra di 150 euro. Sono ammesse come transazioni solo quelle effettuati in un negozio fisico.

Download record dell'app IO

"A conferma dell'enorme interesse dimostrato dai cittadini per il Programma Cashback, i download dell'app IO hanno oggi superato i 6,6 milioni". Ne dà notizia Palazzo Chigi. "Proseguono gli imponenti flussi di traffico registrati dall'app IO nel corso della giornata. Milioni sono state le richieste di caricamento di carte all'interno della sezione "Portafoglio", con picchi di quasi 8000 operazioni al secondo. Questo ha comportato dei disservizi e potrà comportare rallentamenti sull'app IO anche nei prossimi giorni. SIA, partner tecnologico di PagoPA che gestisce la sezione Portafoglio dell'app, sta lavorando per risolvere questi disservizi", spiega ancora Palazzo Chigi.