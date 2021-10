Carrello Solidale per le famiglie in difficoltà al Conad Centro Commerciale Mugnano

Aiutare il prossimo. Aiutare chi in questo momento sta vivendo un periodo di difficoltà. Regalare un sorriso a delle famiglie che purtroppo non riescono a godersi appieno la vita da troppo tempo. E' questo l'obiettivo dell'iniziativa fortemente voluta dalla direzione del Conad Centro Commerciale Mugnano in collaborazione con il Comune di Mugnano di Napoli, guidato dal sindaco Luigi Sarnataro.

L'appuntamento è per sabato 30 ottobre, dalle 9 alle 21, per un 'carrello solidale' che servirà a raccogliere beni di prima necessità che poi l'assessorato alle Politiche sociali del Municipio mugnanese, guidato da Carmen Ausilio donerà a quelle famiglie che saranno individuate insieme all'assistente sociale.

"Vogliamo regalare semplicemente un sorriso - dice Gennaro Sommella, titolare del Conad Centro Commerciale Mugnano - perché sempre troppo spesso vediamo persone che hanno enormi difficoltà anche a fare la spesa. Ogni cittadino può dare il suo valido contributo: noi doneremo dei beni al Comune di Mugnano ma potranno aiutarci tutti i nostri clienti anche lasciando un pacco di pasta in cassa per aiutare chi è meno fortunato di noi. Un gesto semplice che può cambiarci l'umore per tutta la giornata".

All'iniziativa saranno presenti anche gli amministratori comunali di Mugnano e alcuni membri della Protezione civile mugnanese, con l'assessore delegato Luisa Zincarelli. Insomma "dobbiamo essere tutti uniti, non c'è cosa più bella di dare una mano al prossimo. Facciamolo insieme"