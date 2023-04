Carpisa cambia location e inaugura un nuovo store all’Aeroporto di Napoli

Carpisa, storico brand di borse, valigeria ed accessori, da anni già presente con un punto vendita all’interno dell’Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino, cambia location e si ingrandisce, inaugurando oggi un nuovo store all’interno dell’aeroporto, vicino alla zona imbarchi, prima dell’ingresso ai gate.

Con uno spazio espositivo di 150 metri quadri, 4 ampie vetrine con affaccio su una delle principali aree di passaggio dell’aeroporto, lo store si presenta con il nuovo concept: uno spazio contemporaneo di brand experience dove prodotti Moda, Travel e Business si fondono in un unico

ambiente e convivono in perfetta sintonia, con l’obiettivo di regalare al consumatore un’esperienza d’acquisto inclusiva e completamente rinnovata. Design, arredi contemporanei e versatili, spazi ben organizzati che valorizzano il prodotto e ricreano un’atmosfera armoniosa comunicando in modo preciso il linguaggio, lo stile e l’identità del brand. Il prodotto Carpisa si trova in perfetta sinergia espositiva: un’integrazione moderna, versatile e semplice tra architettura e prodotto.

Inoltre, per coerenza e continuità con il percorso e i valori di sostenibilità del brand, per sviluppare il nuovo concept sono stati scelti e utilizzati materiali a basso impatto ambientale come parato in tessuto 100% riciclato, collante per pavimenti composto da materiali riciclati, vernici con

assorbimento di CO2, illuminazione a risparmio energetico.

Per rispondere alle esigenze dei viaggiatori in visita allo Store, è stato istituito - in esclusiva per il punto vendita di Capodichino - un servizio di spedizione in Italia gratuito per gli acquisti fino a 49€ (al di sotto di questa soglia il costo di spedizione è di 4,95€, per le spedizioni verso UE è sempre di 4,95€).