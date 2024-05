C'è anche un napoletano tra i nuovi Cavalieri del lavoro nominati dal presidente Mattarella

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto con il quale, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, sono stati nominati 25 nuovi Cavalieri del lavoro. Tra loro c'è anche un napoletano, Carmine Caputo, per l'industria alimentare - molitoria.

Presidente dal 1983 di "Antimo Caputo", azienda di famiglia nata nel 1924 come mulino e oggi attiva nella produzione di farina per la gastronomia artigianale italiana di alta qualità, sotto la guida di Carmine Caputo vengono ampliati i mercati di riferimento dal territorio campano alla dimensione nazionale, per espandersi all’estero in oltre 100 paesi, dove realizza circa il 50% del fatturato.

Oggi "Antimo Caputo" opera con tre stabilimenti: quello storico di Napoli, il mulino di Campobasso, acquisito nel 2011, e lo stabilimento di Bergamo, dedicato ai prodotti senza glutine. Ha una capacità di macinazione di 700 tonnellate al giorno e occupa circa 80 dipendenti.