La Carfagna a Caivano per firmare il Cis Terra dei fuochi

Il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, sarà a Caivano domani, mercoledì 26 gennaio, per la sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo Terra dei Fuochi. Il tavolo si terrà alle 17 presso la Chiesa di San Paolo Apostolo in via delle Magnolie.

Alla firma saranno presenti i sindaci dei Comuni interessati, i rappresentanti dei ministeri coinvolti e Don Maurizio Patriciello.