Campania motore trainante del mezzogiorno nel mercato dei capitali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Napoli, 30 Dicembre 2023 :Da anni ormai possiamo parlare di vera Borsa nazionale, aperta a supportare Piccole e Medie aziende di ogni territorio e distretto industriale. Dal 2000 in poi ci sono voluti quasi 20 anni per vedere il Mezzogiorno con un numero adeguato di società presenti sul listino di Borsa Italiana (oggi Euronext), dove la Campania è ormai saldamente la regione con più società quotate nel mezzogiorno e tra le prime in Italia. Ornella Carleo, Partner IPOCoach, commenta: “Il 2023 è stato un anno straordinario per le quotazioni, circa 39 ammissioni di cui 36 IPO, un indice Ftse MIB che ha chiuso con +28% e sopra i 30.000 punti (performance che non si vedeva da oltre 10 anni). Questi dati dimostrano lo stato di interesse delle grandi imprese italiane verso gli investitori internazionali, purtroppo non è accaduto lo stesso verso le società quotate allo Star e EGM che hanno perso molta liquidità negli scambi giornalieri, risultato poi testimoniato dalle perfomance degli indici di riferimento. In questo contesto l’attenzione al mercato azionario resta decisamente vivo in Campania dove, nonostante un inizio di 2023 con il listino orfano della storica La Doria (delistata nel 2022), 2 società hanno debuttato su Euronext Growth Milan: Simone SpA, e Edil San Felice SpA”. Fabio Brigante, Partner IPOCoach, commenta: “Il 2024 vedrà diverse IPO Campane, almeno 5 aziende sul tutto il territorio regionale potrebbero finalizzare il processo. Sicuramente il contesto di incertezza geopolitica ormai permanente e il macigno del costo del debito sta spingendo molto aziende a rafforzarsi patrimonialmente e a trovare forme alternative di finanziamento. La campania grazie anche alla presenza di attori come Sviluppo Campania e il fondo dedicato di Invitalia per il SUD sta avendo una crescita cultuale finanziaria e una propensione all’apertura alla finanza innovativa senza eguali negli ultimi anni. Tra questo l’accesso al capitale in Borsa resta sicuramente a nostro avviso quella strategicamente più efficace e rilevante per lo sviluppo.