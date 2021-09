Un progetto napoletano tra le campagne vincitrici del bando "energie di comunità" lanciato da Itasolidale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Sono ufficialmente partite su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - le quattro nuove campagne vincitrici del bando “Energie di Comunità”, lanciato da ITASolidale - ente senza scopo di lucro fondato da ITAS Mutua, Associazione Gruppo agenti ITAS e Comitato per la solidarietà dei dipendenti ITAS - e Solidea onlus, ente no profit fondato dalla Federazione Trentina delle Cooperative, Con.Solida, Cassa Centrale delle Casse Rurali, per cofinanziare in crowdfunding idee innovative proposte dalle realtà del Terzo Settore per rispondere alla crisi innescata dal Covid. Se i progetti riusciranno a raggiungere in crowdfunding il 50% del budget previsto, saranno cofinanziati da ITASolidale per il restante 50%, fino a un massimo di 5.000 euro ciascuno. Dopo il successo delle prime tre campagne, che si sono concluse a fine luglio e che vertevano su temi importanti, quali la lotta contro l'isolamento sociale degli anziani, il miglioramento dei servizi di doposcuola e la ripresa delle attività culturali dopo il lungo periodo di pausa, attualmente è possibile contribuire ai quattro nuovi progetti in corso. “Fai una casa con noi! #Unacasaperlemamme” è la campagna lanciata dalla Cooperativa Sociale Paolo Babini, una realtà di Forlì che da 34 anni è impegnata a sostenere famiglie e minori in difficoltà. Grazie alla generosità dei sostenitori, sarà possibile trasformare Casa Santa Monica in una struttura accogliente e dotata di tutti i servizi necessari per ospitare mamme fragili insieme ai loro bambini. “Abitare con la SLA - Dona cure a domicilio e ausili per una convivenza migliore” è un progetto promosso dall’Associazione pistoiese Spalti Onlus. Obiettivo della campagna è permettere ai malati di SLA di ricevere la migliore assistenza possibile, attraverso cure fisioterapiche a domicilio e l’acquisto di ausili medici specifici. “La Corte: nuovo polo dell’autonomia e della formazione” si sviluppa sul territorio di Torino. Scopo del progetto è raccogliere i fondi necessari per la ristrutturazione della sede dei Buffoni di Corte, realtà impegnata in iniziative educative, formative e ricreative rivolte a persone con disabilità. Una volta completati i lavori, inoltre, sarà possibile potenziare i progetti già in corso e avviarne di nuovi che coinvolgano, oltre ai beneficiari diretti dell’associazione, anche giovani, anziani e cittadini, per sviluppare un percorso di incontro e integrazione sul territorio e tra la comunità. Uno degli aspetti più drammatici della pandemia è stato l’isolamento sociale che ha causato. Un problema che non ha avuto solo risvolti negativi dal punto di vista psicologico e relazionale, ma che ha anche portato molte persone ad affrontare difficoltà concrete, come per esempio trovare denaro sufficiente per fare la spesa. Per questo l’Associazione Obiettivo Napoli Onlus ha dato via al progetto “Sto sempre vicino a te - Uniti per Napoli”, il cui fine è offrire sostegno a 70 famiglie che versano in difficoltà economiche, acquistando beni di prima necessità, inclusi gli articoli per la prima infanzia. Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/network/di/itas-solidale#progetti-itas-solidale