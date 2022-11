Ballerine, ritmo jungle e l’iconico leopardier: festa nel cuore di Napoli per lo storico brand

Danza contemporanea, ritmo jungle e l’iconico leopardier per l’inaugurazione del flagship store di Camomilla Italia in via Santa Brigida a Napoli, 3/4: lo storico punto vendita riapre in una veste del tutto nuova dopo un radicale restyling e presenta la collezione autunno inverno con un happening aperto alla città.

Venerdì 11 novembre, dalle 17.30 alle 21.00, quaranta ballerine della Scuola Danza Anna Sorrentino si muoveranno tra il negozio e la strada in un ritmo incalzante. La modalità è quella del flash mob, la coreografia inedita e site specific: un’onda sinuosa di corpi in outfit maculato celebra il motivo simbolo del brand che torna protagonista nella nuova collezione F/W 2022-23.

Il leopardier che da 50 anni è cifra identitaria di Camomilla Italia viene riproposto in completi dal taglio maschile, in cappotti robe-de-chambre e piccoli coat leopardati, e in un’ampia gamma di accessori. <<Riproponiamo un’interpretazione audace e un filo ironica dell’heritage del brand che si sviluppa attraverso top di satin nero, tubini di ecopelle, trench e paletot maculati, bluse graffianti e pantaloni dritti da portare con il porta-borraccia en pendant o la pochette di velluto. Un mood graffiante per donne decise che non temono di osare attraverso l’uso sapiente di capi felini al punto giusto>>, fa sapere l’Ufficio stile dell’azienda.

Spazio anche al sociale, tema da sempre caro all’azienda: l’offerta food and beverage della serata è stata affidata alla Bottega dei Semplici Pensieri, l’Associazione Onlus di Quarto nata nel 2012 per valorizzare le capacità di ragazzi down o con lievi deficit intellettivi e dare loro concrete opportunità di inserimento lavorativo e inclusione sociale. Con la loro ApeCar i ragazzi dell’Associazione prepareranno live i loro cocktail in abbinamento alle sfogliatelle dolci e salate di Cuori di Sfogliatella.

Il Dj set che accompagnerà la serata vede una donna alla consolle, Irene Ferrara, rigorosamente in total look leopardier Camomilla Italia.

Il restyling