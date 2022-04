Pietro Massimo Busetta: "Basta considerare il Sud una colonia da cui attingere i nostri giovani, come pepite"

L'economista e meridionalista a Napoli per presentare il suo ultimo libro "Il lupo e l'agnello"

Non più la questione meridionale, ma l’occasione meridionale: il professor Pietro Massimo Busetta, economista e meridionalista, ha una ricetta per il riscatto dei nostri territori e la espone con determinazione in occasione della presentazione a Napoli, all’Hotel Alabardieri, del suo ultimo lavoro “Il Lupo e l’agnello, dal mantra del Sud assistito all’operazione verità".

All'evento, organizzato dal circolo “Salvo D’Acquisto” di Mezzogiorno Federato di Napoli, anche il coordinatore del circolo Luigi Del Core, l'economista Salvatore Grillo, il medico e vice presidente di Italia Mediterranea Salvatore Sannino, il giornalista esperto di Mezzogiorno Pasquale Esposito.

"Il Sud - hanno spiegato concordi i relatori - oggi non può essere più territorio di conquista di un Nord oramai allo sbando politico e istituzionale". Ovviamente, per questo, occorrono una riflessione attenta e una partecipazione corale dei cittadini