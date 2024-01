Burger King apre un nuovo ristorante nel napoletano: la data

Burger King apre un nuovo ristorante nel napoletano. La nota catena di fast food torna ad investire nel napoletano e più precisamente a Giugliano. Il nuovo locale - ormai prossimo all'apertura - si trova in zona lidi a Varcaturo, in via Ripuaria.

Per l'inaugurazione, l'appuntamento è fissato per giovedì 11 gennaio. Questo è il secondo punto Burger King a Giugliano che ha accolto con entusiasmo la notizia.