Buoni spesa del comune di Napoli: ecco l'elenco degli ammessi

E’ consultabile sul sito istituzionale l’elenco delle domande ammesse e non ammesse al beneficio dei buoni spesa 2021".

A seguito dei controlli e al minor numero di domande ricevute è stato aumentato il valore dei buoni spesa secondo il seguente schema:

- Nucleo familiare con 1 persona: PIN1: € 100,00 e PIN2: € 50,00

- Nucleo familiare con 2 persone: PIN1:€ 100,00 e PIN2: € 50,00

- Nucleo familiare con 3 persone: PIN1: € 100,00 e PIN2: € 100,00

- Nucleo familiare con 4 persone: PIN1: € 100,00 e PIN2: € 100,00 e

PIN3: €50,00

- Nucleo familiare con 5 persone: PIN1: € 100,00 e PIN2: € 100,00 e

PIN3: € 50,00

- Nuclei familiare da 6 persone in poi: PIN1: € 100,00 e PIN2: € 100,00

e PIN3: € 100,00



I buoni spesa devono essere utilizzati entro il 28 febbraio 2022. L'invio dei PIN è in corso e richiederà almeno due giorni a partire da oggi, 23 dicembre 2021.





E' disponibile anche il file con l'elenco delle attività commerciali, suddivise per Municipalità, dove è possibile spendere il buono spesa.