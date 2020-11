BPER Banca, acquisite 32 filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo in Campania

Sottoscritto da BPER Banca un accordo integrativo per l'acquisizione di un ramo di azienda dal Gruppo Intesa Sanpaolo. Accordo che vede la sua origine già a febbraio scorso. Con l’ultima integrazione si completa la definizione delle filiali e di procedere all’individuazione delle risorse umane da includere nel perimetro del Ramo oggetto di acquisizione.

Solo in Campania riguarda 32 filiali (25 a Napoli e 7 a Caserta). A livello nazionale sono invece 486 filiali dotate di autonomia contabile e radicamento dei rapporti giuridici con la clientela e 134 cosiddetti Punti Operativi (punti vendita dotati di un codice CAB senza autonomia contabile e commerciale, ma dipendenti da una Filiale “Madre” sui quali non vengono, però, radicati i rapporti con la clientela; “Mini-sportelli Tesorerie” – nel caso di Ubi - cioè punti vendita dotati di CAB senza autonomia contabile, dipendenti da Filiale Madre, dedicati alla gestione di un accordo di Tesoreria rilevante con un Ente e generalmente ubicati presso l’Ente stesso; Corner Imprese/Private cioè uffici interni distaccati, senza autonomia contabile, istituiti per il presidio della clientela a valore aggiunto), per un totale di 620.