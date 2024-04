Le inedite ville private del Botania Relais & Spa di Ischia: apre la nuova proprietà Costa del Capitano

Il Botania Relais & Spa, il gioiello di ospitalità situato a Forio, nel cuore di Ischia, affiliato Leading Hotels of the World, è pronto ad accogliere gli ospiti dal 20 aprile e svela la novità della stagione 2024, l'estensione della sua ospitalità nelle 10 nuove Ville private con discesa al mare: apre Costa del Capitano.

Costa del Capitano è la nuova proprietà della Famiglia Polito che si trova nel suggestivo borgo di Sant'Angelo d'Ischia – a 9 km dal Botania Relais - e si svela come oasi di massima riservatezza, un'estensione dell'ospitalità del Relais per coloro che desiderano la massima privacy, con accesso al mare e un soggiorno in una casa privata che racchiude il lifestyle più autentico dell'isola.

Grazie alla sua posizione, sulla collina tra Punta Chiarito e Sant'Angelo, Costa del Capitano è il perfetto punto di partenza per scoprire Ischia - l'antico borgo di pescatori di Sant'Angelo, Panza, la Baia di Sorgeto o il Monte Epomeo - e al contempo, grazie alla discesa privata al mare, garantisce l'esclusività di un tuffo in totale privacy.

Costa del Capitano, su una superficie di oltre 2 ettari, si snoda e prende vita lungo i sentieri scavati nel tufo direttamente sulla costa, tra olivi, cactus, fichi d'India e bounganvilles che avvolgono tutte le 10 Ville con le loro terrazze e giardini privati a strapiombo sul mare.

Le Ville scavate nel tufo godono di una vista panoramica mozzafiato; gli spazi variano dai 65 ai 100 mq e enfatizzato il lifestyle delle case ischitane con grandi finestre dalla forma stondata che si aprono sui giardini, a tutta altezza, per un continuo dialogo con la natura e la sensazione di essere sospesi tra cielo e mare. Il tufo bianco locale esalta i colori vivaci dei pavimenti in ceramica di Vietri, realizzati da abili artigiani; gli arredi in stile tipico mediterraneo sono arricchiti da un twist contemporaneo, con i tessuti in canapa e lino grezzo, dai toni naturali.

Anche le terrazze private sono preziosamente allestite per vivere ogni momento della giornata - il patio con grandi tavoli in legno naturale e ceramica dipinta a mano per le occasioni conviviali e la zona solarium con chaise loungues e doccia all'aperto, rendono l'outdoor il luogo perfetto per trascorrere le proprie giornate sull'isola. E per chi desiderasse un tuffo in piscina o una giornata sportiva, Costa del Capitano racchiude anche la piscina di acqua sorgiva a 28 gradi circondata dal suo solarium con cabanas e chaise lounges e due campi da tennis.

Immancabile un Ristorante, La Tuga, guidato dal Resident Chef Alessandro Iacono che celebra l'isola nelle sue proposte culinarie a base di freschissimo pescato locale, materie prime del territorio e vegetali provenienti dall'Hortus Saporum del Botania Relais & Spa. Qui al tramonto la terrazza diventa il the place to be per un aperitivo vista mare.

Il soggiorno è totalmente personalizzabile, anche grazie al servizio di Conciergerie che può organizzare una cena con menu personalizzato, servita sulla propria terrazza, a cura del Resident Chef, un trattamento benessere vista mare o una lezione di yoga con insegnante privata, una giornata in barca per scoprire – via mare - le grotte dell'isola.

Gli ospiti delle Ville, oltre alle facilities interne alla tenuta, hanno accesso completo alle proposte sia di wellbeing che gastronomiche del Botania Relais: la Garden Spa, con le sue aree dedicate al benessere all'interno del Bosco Belvedere, costellato da vasche naturali di acqua sorgiva calda; le proposte gastronomiche dell'Executive Chef Tommaso Luongo al Il Corbezzolo o da Nonna Marì con una cucina più legata alle tradizioni del territorio e al più noto Ristorante 1 Stella Vede MICHELIN Il Mirto, l'unico ristorante vegetariano dell'isola.

Grazie all'attenzione ed al senso d'ospitalità di Rita Polito - Owner e General Manager del Botania Relais & Spa e di Costa del Capitano - e di tutto il Team interno, un soggiorno in questa “Isola Verde” diventa una vera esperienza di autenticità e bellezza.