Turismo, boom di richieste per il bonus vacanze a Napoli: già incassati quasi 2 milioni di euro

A Napoli boom di richieste per il bonus-vacanze. I 279 operatori turistici del capoluogo che hanno aderito alla campagna del Mibact, accettando i bonus vacanze, hanno incassato finora 1.807.879 euro con 4.076 bonus vacanze dai turisti. Una fetta ampia del totale di 3.769.487 euro incassati finora dalle 478 strutture nell'intera Campania, accogliendo 8.246 turisti con bonus.

Segue la provincia di Salerno dove ci sono 175 strutture turistiche che accettano i voucher statali e hanno accolto 3.732 turisti con bonus per un incasso di 1.757.104 euro. Più contenuti i dati delle altre tre province con Caserta che ha solo 7 strutture abilitate che hanno incassato 336 bonus per un valore di 158.795, euro, mentre Avellino nelle 14 strutture ha accolto 65 bonus per un incasso di 28.908 euro e Benevento nelle 3 strutture ha ricevuto 37 bonus per un valore di 16.801 euro.

Le prime tre regioni in cui si sono concentrate le spese sono l'Emilia Romagna, la Puglia e la Toscana dove, nell'insieme, è stato utilizzato più di un terzo dei bonus erogati.