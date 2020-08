Bonus tv: a chi spetta e come riceverlo

Dallo scorso dicembre è in vigore una misura per chi intende ricevere uno sconto per l'acquisto di un televisore o di un decoder. Le risorse stanziate ammontano a 151 milioni, dal 2019 al 2022.

Come ottenerlo

Già sono oltre 6.000 le famiglie che hanno fatto domanda per il bonus tv, grazie allo sconto statale che arriva fino a 50 euro, ma sono ancora ingenti le risorse per ottenerlo (sono stati spesi 5 milioni su 151 milioni disponibili). L'incentivo è per le famiglie con ISEE fino a 20.000 euro per agevolare il nuovo passaggio digitale. L’adeguamento al sistema digitale DVB-T2 avverrà entro luglio 2022. Fino ad allora ci sarà un periodo di transizione per acquistare nuovi dispositivi tecnologici.