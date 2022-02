Bonus Spesa, il Comune di Mugnano raddoppia

"Nelle prossime 48 ore tutti i cittadini beneficiari del bonus alimentare a dicembre, riceveranno tramite sms un nuovo bonus in automatico da spendere entro e non oltre il 31 marzo".

Lo annuncia - dal suo profilo ufficiale Facebook - il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro.

Il primo cittadino, prosegue poi indicando anche gli importi: "215 euro per 1 persona, 315 euro per 2 persone, 365 euro per 3 persone, 415 per i nuclei familiari da 4 persone in su".