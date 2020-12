San Giorgio a Cremano, l'amministrazione vara il bonus neonati

L'amministrazione comunale di San Giorgio a Cremano, guidata dal sindaco Giorgio Zinno, ha varato un bonus per i nuovi nati nel territorio comunale tra gennaio e dicembre 2020. Un bonus particolarmente simbolico per i nuovi nati in un anno complesso per l'umanità intera. La cifra di 20mila euro stanziata dal Comune sarà ripartita fra le famiglie che ne faranno richiesta (domande aperte sul sito del Comune fino al 31 gennaio 2021). I requisiti prevedono un ISEE familiare (con il nuovo nato) non superiore a 15mila euro.