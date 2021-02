Riaperti i termini per il contributo mutui della Regione

Lo scorso 15 febbraio la Regione Campania ha riaperto i termini per ottenere il bonus di 750 euro per chi sostiene il pagamento di un mutuo sulla prima casa. Il contributo venne istituito il 22 luglio 2020 e previsto all'interno del piano socio-economico varato dalla giunta regionale per far fronte ai danni economici subiti dai cittadini a causa della pandemia. Molti tra loro non erano riusciti a presentare tutta la documentazione necessaria e non avevano potuto accedere al contributo anche se risultavano destinatari della misura. Con un decreto dirigenziale la giunta ha riaperto i termini per l'acquisizione dei documenti necessari da far produrre a chi risultava destinatario della misura. Per questo motivo l’Unione Provinciale Cisal di Napoli ha messo a disposizione presso la sede di via Vespucci, 9 (per appuntamento prenotarsi alla mail info@cisalnapoli.org) un team di esperti che potranno aiutarli nell'espletamento della richiesta.

Del team faranno parte gli avvocati Salvatore Varchetta, Annamaria Feola e Umberto Dardo oltre al dottor Michele Somma. “Si tratta di un'iniziativa che rappresenta un sostegno concreto alle famiglie in questo periodo di difficolta? e il nostro obiettivo e? che tutti coloro che hanno i requisiti vi accedano”. Queste le parole del segretario dell'Unione provinciale Cisal, Marco Mansueto.