Coronavirus, dalla Regione 20 milioni di euro per il personale sanitario

"Abbiamo destinato 20 milioni del bilancio regionale per il personale sanitario e medico che ha fatto un lavoro straordinario, in questi mesi, all'insegna della trasparenza assoluta". Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, intervenendo in aula nel corso dell'ultima riunione del Consiglio regionale. "Parliamo di 20 milioni di risorse regionali. Non sono risorse dello Stato ma nostre". Il Governatore ha annunciato che, per l'erogazione, si dovrà cercare l'intesa con i sindacati di categoria.

