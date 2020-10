Bonus da 500 euro per la connettività, online il modulo

E' disponibile da oggi il modulo utile per richiedere il bonus da 500 euro destinato alle famiglie con ISEE inferiore a euro 20.000 e finalizzato in uno sconto sul canone di abbonamento a servizi di connettività Internet a banda ultralarga in caso di nuove attivazioni di utenze di rete fissa e nell’acquisto di un personal computer o tablet. In questo caso (acquisto di beni tecnologici) l'utente dovrà comunque attivare un servizio di connettività, un contratto minimo di un anno (ulteriori informazioni su Infratel Italia). Da fine ottobre i consumatori potranno accedere alle offerte presentate dagli operatori.

Per richiedere il bonus è necessaria copia del documento d'identità e dichiarazione sostitutiva che attesti che il valore dell'ISEE del nucleo familiare non superi i 20mila euro.