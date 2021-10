BMW iX: suv elettrico con autonomia fino a 630 km in arrivo a novembre

Il mercato del SUV elettrici si fa sempre più affollato: specialmente fra i segmenti di fascia alta è possibile trovare auto davvero innovative e funzionali alla vita di tutti i giorni. Una di questa sarà sicuramente BMW iX: il modello è frutto di un progetto degli ingegneri di Monaco di Baviera annunciato da tempo. Le vendite saranno infatti aperte a partire da Novembre 2021. Ma vediamo quali sono le caratteristiche del SUV che si appresta a battere molte auto della concorrenza.

Autonomia da record

Partiamo proprio dall’autonomia, argomento di cui molto si è parlato negli ultimi mesi. La BMW iX raggiungerà facilmente fino a 600 km di autonomia. Raggiungere tale risultato è stato possibile sia implementando un doppio motore particolarmente potente anche nell’entry level, sia per i potenti accumulatori, sia studiando alla perfezione l’aerodinamica del veicolo.

L’Active Flap anteriore consente di guadagnare 25 km di autonomia, 15 km sono ricavati dalle Air Curtains, 15 km arrivano dai cerchi in lega Air Performance e – infine – 10 km sono guadagnati grazie al sottoscocca sigillato.

Caratteristiche del motore elettrico

Il motore elettrico di BMW iX non sarà supportato da alcuna tecnologia endotermica: si tratta quindi di un motore che non rilascia alcun tipo di emissioni CO2. In fase iniziale saranno proposti due allestimenti: xDrive40 e xDrive50. Il primo allestimento prevede una potenza equivalente a 300 CV: impiegherà poco meno di sei secondi per raggiungere i 100 km/h. In questo caso l’autonomia sarà di 400 km e l’auto sarà compatibile con tutti i sistemi di ricarica fino a 150 kWh.

Il secondo allestimento, decisamente più potente, ha un equivalente di 500 CV, raggiunge i 100 km/h in meno di 5 secondi, e ha l’autonomia record (grazie agli accumulatori) di 600 km. Ricaricare xDrive50 sarà anche più facile perché è compatibile con sistemi di ricarica ultraveloce da 200 kWh: ciò significa poter ricaricare fino a 120 km di autonomia in soli 10 minuti. Per entrambi gli allestimenti, comunque, l’80% della carica è disponibile solo in 40 minuti.

Ecologia e sicurezza

La nuova BMW iX si caratterizza anche per ecologia e sicurezza. Non basta, infatti, avere un motore elettrico per ridurre l’impatto ambientale. BMW l’ha capito e ha dichiarato che il nuovo SUV sarà prodotto in stabilimenti che utilizzano interamente l’energia solare e che le batterie conterranno bassi livelli di materie nobili.

La scocca sarà formata da alluminio e plastica provenienti da riciclo, ma anche gli interni saranno totalmente ecocompatibili. L’auto ha già ricevuto certificazioni molto importanti da enti indipendenti che si occupano di valutare l’impatto ambientale di un prodotto.



I clienti BMW, poi, sono già abituati alle altissime dotazioni di sicurezza delle auto. La casa bavarese ha infatti installato un sistema ADAS completo. L’efficienza dell’elettronica sarà inoltre garantita da una connettività 5G già predisposta. Interessanti anche i confort di marcia, fra cui un impianto audio firmato da Bowers & Wilkins e un infotainment di altissimo livello.

Noleggio a Lungo Termine: un’alternativa all’acquisto