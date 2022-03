Pecoraro Scanio: "Napoli e il Sud puntino su turismo Ecodigital. Servono sostenibiltà e innovazione"

Nel giorno dell'inaugurazione della Bmt, si terrà il convegno su turismo Green organizzato dal corso di Hospitality management della Federico Il.

Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde, già ministro e fondatore dei Verdi, insegna da oltre 10 anni a Milano Bicocca, a Roma Tor Vergata e da un anno anche alla Federico II.

Turismo in crisi

"Il turismo è uno dei settori più colpiti dalla pandemia e proprio per questo sono previsti importanti investimenti per la ripartenza. Bisogna partire però con il piede giusto creando lavoro nel rispetto dell’ambiente", spiega a NapoliToday Pecoraro Scanio.

Lancio Ecodigital

"Dalla scorsa estate ho proposto di coordinare le transizioni ecologica e digitale creando una rete di attivisti Ecodigital tra istituzioni e imprenditori davvero innovativi. Conte ottenne per l’Italia la massima cifra di risorse UE per le due transizioni ma poi molte iniziative sono frammentate e rischiano di non produrre effetti adeguati e lasciare il Paese arretrato e più indebitato. Sarebbe intollerabile. Serve un turismo davvero sostenibile e in sicurezza ma anche l’uso del Digitale per monitorare i risultati e l’efficacia delle azioni di marketing. E ancora bisogna saper trasformare il desiderio di Italia che c’è nel mondo, in turismo di qualità, che porta ricchezza senza danneggiare la bellezza naturale e artistica del Belpaese. Anche qui le azioni mirate consentite dal digitale e dalle intelligenze artificiali ci saranno di grande aiuto. Napoli e il Sud hanno grandi possibilità. Il sindaco Manfredi ha puntato molto sulle transizioni e sull'Ecodigital. Possiamo divenirne un centro di eccellenza", conclude.