Bmt, il direttore Jorio: “Fondi bloccati per musei e attività culturali”

«Eliminare tutti gli ostacoli burocratici che bloccano il settore culturale, tutte le imprese e gli Enti morali in particolare, come il D.U.R.C.». Questa la provocazione del Direttore del Museo Correale, Paolo Jorio durante la BMT – Borsa del Mediterraneo del Turismo di Napoli, prima fiera nazionale in presenza del 2021. «Il paradosso che blocca il sistema, come il D.U.R.C., è che le Amministrazioni Pubbliche sono impossibilitate ad elargire i contributi a quelle imprese, come i Musei, che non risultano in regola con INPS e INAIL. Spesso però quei contributi pubblici, specie in un periodo storico così delicato come quello post-Covid che ha impattato negativamente sul settore culturale e sui musei, servono proprio a regolarizzare quei pagamenti.

La proposta è che quei contributi pubblici approvati dalle Amministrazioni non vengano bloccati, ma vengano usati dagli Enti Pubblici stessi per tutti i pagamenti dovuti e, solo dopo, destinati per l’eventuale residuo alle imprese richiedenti. In questo modo si snellirebbe il sistema e si consentirebbe una ripresa più veloce delle imprese e del settore cultura». Jorio inoltre ha presentato il Museo Correale di Sorrento durante l’evento “Gli incentivi di Invitalia a sostegno dell’industria turistica e culturale ed il ruolo degli attrattori quali hub per lo sviluppo” organizzato da Netcoa, associazione di categoria per la creazione e lo sviluppo di impresa che rappresenta le pmi e le startup innovative, con il partner Invitalia ed in co branding con la BMT.

Sulla stessa linea di Jorio anche il Presidente del Museo Correale Gaetano Mauro che aggiunge: «L’industria turistica e culturale necessita di fare rete e sistema intorno alle ricchezze territoriali in un’ottica d’insieme con il fine di trasportare l’idea di impresa singola in un’idea di prodotto globale. Questo stiamo facendo al Museo Correale insieme a Paolo Jorio, abbinando le sue esperienze nel campo della direzione museale e della comunicazione, insieme a quelle imprenditoriali e turistiche».