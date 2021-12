Bilancio Regione, la Cisl è critica: "Non ascoltati su aumento aliquote Irpef"

La manovra di Bilancio della Regione Campania non ha soddisfatto tutti. Tra le voci più critiche c'è la Cisl: "La manovra per il triennio 2022/2024, soprattutto per quel che concerne l'aumento delle aliquote Irpef, va nella direzione opposta a quanto avevamo chiesto nelle riunioni della commissione bilancio - ha affermato Doriana Buonavita, segretaria generale campana del sindacato - Avevamo chiesto l'abbattimento delle aliquote Irpef, così come richiesto negli anni precedenti, insieme a maggiori risorse da destinare alle politiche attive, per la stabilizzazione degli Lsu, degli idraulici/forestali, perché dopo 20 anni ne hanno diritto, anche per l’importanza del ruolo che svolgono a tutela e protezione del territorio prevenendo tante di quelle che poi diventano emergenze".

La Buonavita critica la scarsa attenzione alle problematiche sociali della regione: "Bisogna recuperare risorse dai costi eccessivi degli enti strumentali, dalle consulenze , dalla macchina amministrativa. Purtroppo queste richieste sono cadute nel vuoto. Si continua ad ignorare il confronto con le parti sociali o quantomeno si procede solo con comunicazioni a cose fatte, visto che l’invito per l’audizione del sindacato, con l’invio della documentazione, è avvenuto venerdì pomeriggio per una riunione da tenere il lunedì mattina. Per quel che ci riguarda, come Cisl Campania, continueremo a chiedere confronti costanti e non per gentile concessione".