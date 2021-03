La Battaglia di Andrea, pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà

Nell'area Nord della provincia di Napoli, prosegue l'iniziativa di solidarietà dell'Osservatorio della Disabilità grazie alla convenzione con Cair e Cooperativa Ambiente solidale nell'ambito del progetto "Condivido per non sprecare". Sabato mattina la distribuzione a Cardito e Afragola

Continua la distribuzione alimentare da parte dell'Osservatorio della Disabilità La Battaglia di Andrea nell'area Nord della provincia di Napoli grazie alla convenzione con Cair e Cooperativa Ambiente solidale nell'ambito del progetto "Condivido per non sprecare".

Sabato mattina è toccato a Cardito ed Afragola, il presidente Asia Maraucci, insieme ad Anna Rizzuto, componente dell'Osservatorio, hanno provveduto a distribuire generi di prima necessità a chi ne ha bisogno, a Cardito, con l'aiuto della Protezione Civile e ad Afragola, su segnalazione di Padre Ciro Nazzaro, storico parroco della cittadina.

"Aiutare chi ha bisogno è molto bello - dichiara Asia Maraucci - ringrazio il sindaco di Cardito Giuseppe Cirillo che ci ha messo a disposizione la Protezione Civile per individuare famiglie meno abbienti, e Padre Ciro che come sempre e da sempre - prosegue Maraucci - è in prima linea per aiutare le persone. Importantissimo é anche il supporto di Francesco Belfiume, fondatore e amministratore della pagina facebook Afragola Informa".